Gedeputeerde Jeanette Baljeu reikt 1100e Green Award uit aan opleidingsschip Ab Initio

‘Het is positief te zien hoe Green Award zich in de afgelopen 11 jaar heeft ontwikkeld tot één van de belangrijkste keurmerken voor schepen op het gebied van veiligheid en milieu. Het gouden certificaat voor de Ab Initio is meer dan terecht. Dit schip, gebouwd met duurzame materialen, uitgerust met zonnepanelen en een toekomstbestendige hybride voortstuwing, laat zien hoe verduurzaming van de binnenvaart vorm krijgt’, stelt Baljeu.

Het is overigens niet de eerste keer dat zij een Green Award-certificaat uitreikte. Eerder deed ze dit aan de duwboot IJsbeer van Thyssenkrupp Veerhaven, dat was in 2011 een van de eerste certificaten. Baljeu was destijds nog havenwethouder van Rotterdam.

Op naar platina

Ook directeur Jan Fransen van Green Award heeft mooie woorden voor de Ab Initio. ‘Op dit schip van de toekomst worden matrozen, stuurmannen en kapiteins van de toekomst opgeleid. Aan boord van de Ab Initio komt dit samen. Ik hoop dat de jongens en meiden geïnspireerd raken en blijven en dit ook zullen overbrengen op hun toekomstige collega’s.’

‘Wij zijn erg trots op deze erkenning’, zegt Frits Gronsveld, voorzitter van College van Bestuur van STC Group. Gronsveld wil meer dan het gouden certificaat. ‘Zodra het schip met waterstof als energiedrager vaart, zullen we ongetwijfeld het platina Green Award-label aanvragen.’

Het 67 meter lange opleidingsschip werd 2 september gedoopt door Europarlementariër Caroline Nagtegaal. Het bij Concordia Damen gebouwde schip is een van de ruim 100 schepen met een certificaat op het niveau goud. Op 31 maart reikte minister Mark Harbers het 1000ste Green Award-certificaat uit aan de Prins 1 van Van den Herik.

Lees ook: