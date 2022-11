‘Vooral individuele schepen worden slimmer gemaakt’

Technologieën die vallen onder de noemer smart shipping worden nu nog met name toegepast op individuele schepen. De volgende stap voor smart shipping draait om schepen onderling en in relatie tot de infrastructuur op het water, stelt hoogleraar Rudy Negenborn van de TU Delft.

Negenborn houdt zich in zijn werk bezig met maritieme techniek en transporttechniek. Hij legt zich vooral toe op smart shipping en autonoom varen, onder meer in het Research Lab Autonomous Shipping. Hij noemt transport en logistiek als voorbeeld waar intelligente systemen en apparaten worden ingezet om processen optimaal te laten verlopen. ‘De laatste jaren komt vanuit de maritieme sector steeds vaker de vraag hoe we met alle data die verzameld zou kunnen worden schepen duurzamer en efficiënter kunnen laten varen.’

Alles weten over smart shipping en geautomatiseerd varen? Op 1 december organiseert Schuttevaer het Smart Shipping Event in Hendrik-Ido-Ambacht. Op dit evenement gaan we in op alle facetten van smart shipping en geautomatiseerd varen en wat het betekent voor schippers, binnenvaartondernemers en toeleveranciers. Ga naar Smart Shipping Event voor meer informatie en het programma.

Meer urgentie

De maritieme industrie is zich de laatste jaren steeds meer gaan afvragen wat de mogelijkheden van autonomie op het water zijn, onder meer met het oog op verduurzaming. Dat heeft het onderzoek naar dit thema de laatste vijf, zes jaar meer momentum en urgentie gegeven. Net als de toepassing van de technologieën die er zijn, merkt de hoogleraar.

‘Bedrijven werken nu vooral aan het slimmer maken van individuele schepen door middel van digitale systemen en beslissingsondersteuning. Waar nog echt stappen in kunnen worden gezet, is het schip in zijn omgeving. Er is allerlei ander verkeer op het water en in havens. In het onderzoek zijn we al echt bezig met die volgende stap van schepen onderling en in relatie tot de hele infrastructuur.’

Nieuwe ideeën opdoen

Tijdens het Smart Shipping Event op 1 december leidt Rudy Negenborn een gesprek over de link tussen smart shipping en smart logistics. Aan die sessie nemen ook Louis-Robert Cool (Seafar), Edwin van Hassel (Universiteit Antwerpen) en Michel van Dijk (Van Berkel Logistics) deel. Zij zullen het onderwerp vanuit diverse invalshoeken belichten.

‘We gaan het aan de hand van diverse stellingen hebben over slimmer en autonoom varen in een logistieke context, want het doel van veel schepen is immers dat ze zaken transporteren. Die discussie voeren we met elkaar én met de deelnemers in de zaal. De insteek is dat de deelnemers nieuwe ideeën opdoen over waar het naartoe zou kunnen gaan met smart shipping. Het is inspirerend en zinvol om met elkaar van gedachten te wisselen over die toekomst en hoe we daar zouden kunnen komen.’

Download ook de gratis special over smart shipping met daarin vijf artikelen over dit thema.

Lees ook: