Ruim 2800 kilo coke in container met inktvis

De container met diepgevroren vis was afkomstig uit Ecuador onderweg en bestemd voor een bedrijf in Noord-Holland. In totaal trof de douane bij de controle 2814 kilo drugs aan, waarmee zo’n 210 miljoen euro verdiend had kunnen worden. Dat feest gaat niet door, want de cocaïne is inmiddels vernietigd.

Drugs tussen rundvlees en ananassen

In de haven van Rotterdam wordt wel vaker harddrugs tussen voor het overige gangbare ladingen aangetroffen. Zo werd er recent 400 kilo drugs tussen gezouten rundvlees vandaan gehaald, en niet veel later zat er nog eens 200 kilo bij een lading ananassen. Het onderscheppen van meer dan 2.800 kilo ineens wordt door het Openbaar Ministerie (één van de partijen waarmee de douane in dit verband samenwerkt) echter als ‘een grote partij cocaïne’ gekwalificeerd.

Lees ook: