Lijdia Pater-de Groot vertrekt bij Koninklijke Binnenvaart Nederland

Lijdia Pater-de Groot vertrekt per 1 januari bij Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Ze gaat aan de slag als senior adviseur maritiem bij ingenieursbureau Movares Water.

Pater was 18 jaar werkzaam voor het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) als secretaris technische en nautische zaken. Het laatste jaar voor de fusie met BLN-Schuttevaer was ze waarnemend directeur en na de fusie tot KBN werd ze adjunct-directeur van de nieuwe branchevereniging. Voor het beleidsdomein waarvoor Lijdia verantwoordelijk is, ligt de focus op eisen waar binnenschepen aan moeten voldoen.

‘Ik vond het een eer om vanaf 2016 namens de Europese binnenvaart deel te nemen aan overleggen over voor de binnenvaart belangrijke regelgeving’, aldus Pater. ‘Ik ben altijd met de volgende boodschap van onze leden op pad gegaan: Regelgeving moet nuttig en duidelijk zijn, innovatie mag niet worden belemmerd én moet de noodzakelijke transitie naar een emissiearme of zelfs emissievrije binnenvaart faciliteren.’ Pater was ook bijna 12 jaar werkzaam als secretaris van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

Movares Water

Pater gaat bij Movares Water aan de slag als senior adviseur maritiem. Ze wil met haar kennis en ervaring graag bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven, met name op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van Movares Water, die met de kennis van hun adviseurs en ingenieurs, oplossingen willen bieden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. ‘Mijn nieuwe baan betekent geen afscheid van de binnenvaart en havens, waarin, waarmee en waarvoor ik zoveel jaren en met zoveel liefde werkte. Ik zie er naar uit om samen te werken met de partners in mijn netwerk en gezamenlijk duurzaam het verschil te maken.’

Lees ook: