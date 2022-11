Damen Shipyards breidt Gorinchemse werf uit en stoot Hardinxveld-Giessendam af

Groei scheepsbouwindustrie

Damen Shipyards breidt zijn werf in Gorinchem uit met extra reparatiefaciliteiten en een schepenlift. De voorbereidingen beginnen binnenkort en de werkzaamheden moeten eind 2023 klaar zijn. De werf in Hardinxveld-Giessendam wordt in de tussentijd afgestoten.