Zware Kees: Vergane glorie

Column

Ingespannen tuur ik door mijn verrekijker, wat ligt daar in de verte? Een klein passagiersschip, zo lijkt het. Het ligt op haar bakboordzij, de sloepen aan stuurboord nog allemaal aanwezig. De achtergrond van hoge, grimmige bergen vormt een macaber decor. Wat is daar gebeurd? Ik besluit dat straks aan de loods te vragen wanneer we het Suezkanaal doorgaan.