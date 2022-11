Port of Harlingen viert vijf jaar zelfstandigheid

Port of Harlingen is deze maand vijf jaar zelfstandig. Dat wordt donderdag 10 november gevierd op het High Five Feest, waar onder meer ook de nieuwe zaagtandsteiger voor de visserij officieel wordt geopend.

Het onafhankelijke havenbedrijf werd november vijf jaar geleden opgericht. ‘Vanaf dat moment zijn wij als havenbedrijf volledig verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, beheer, onderhoud en exploitatie van het havengebied’, vertelt directeur Paul Pot. 10 november wordt aangegrepen om dit én diverse andere ontwikkelingen te vieren.

Zo wordt de nieuwe zaagtandsteiger geopend. Die is speciaal gebouwd voor de visserij en biedt plaats aan 20 schepen. ‘Met de steiger gaan we als haven echt met onze tijd mee’, aldus Pot. ‘Kotters kunnen nu makkelijker aanleggen en eenvoudiger hun vis lossen. De steiger past bij de nieuwe vistechnieken die op de modernste kotters worden gebruikt.’

Pot opent de steiger samen met gedeputeerde van de Provincie Fryslân, Friso Douwstra, en de directeur van de Urker visafslag, Teun Visser.

Vervolgens trekt het feest naar de Waddenpromenade, waar het tijd is vijf jaar terug en vooruit te kijken. Daarnaast is er een presentatie van het ontwerp voor een nieuw gebouw op de Waddenpromenade.

Ook wordt tijdens het High Five Feest aandacht geschonken aan de gemoderniseerde verkeerstoren. Gijs Coenraads, hoofd van het district Friesland en Waddenzee bij Rijkswaterstaat, spreekt over het belang van de verkeerspost van Harlingen. En havenmanagementsysteem ShipLogic doet zijn intreden in de Friese haven, ook daar wordt even bij stilgestaan op de feestelijke dag.

