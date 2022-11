Eerste ontheffing voor stilliggend ontgassen in Amsterdamse haven

‘Amsterdam is de eerste haven die het stilliggend ontgassen buiten een inrichting op openbare kades faciliteert’, vertelt woordvoerder van de omgevingsdienst Annemiek Bots. De Triple D-installatie is een mobiele installatie. ‘Er zijn vooralsnog twee locaties in de Amsterdamse haven waar ontgassen mogelijk wordt: dat zijn de zogeheten Groene Kade in de Amerikahaven en een locatie in de Aziëhaven.’

Nu er een ontheffing is, kan de eerste ontgassing gaan plaatshebben. ‘We verwachten snel een eerste schip’, zegt Bots. ‘Het initiatief ligt bij verladers om gebruik te maken van de ontgassingsfaciliteit. Voor de eerste ontgassing moeten de verlader, de ontgassingsexploitant, de schipper en Port of Amsterdam operationele afspraken maken.’

De installatie zorgt ervoor dat de dampen in de ladingstanks gecontroleerd worden verwijderd. Er is alleen ontheffing verleend aan Clean Technology Systems. De ontheffing geldt voor twee jaar.

Gezondere leefomgeving

‘De nieuwe regels rond ontgassen zorgen voor schonere lucht. Hiermee lopen we vooruit op internationale en nationale wetgeving. Het is mooi te zien dat het nieuwe beleid resultaat begint op te leveren en zorgt voor een gezondere leefomgeving’, stelt gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland. ‘De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt overigens aan uitbreiding van de ontgassingsinfrastructuur in het Westelijk Havengebied. Dit in samenwerking met de terminals, provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam. Hiermee worden ook de mogelijkheden van stilliggend ontgassen binnen inrichtingen (bij terminals – red.) onderzocht. We verwachten dat dit ook op landelijk niveau bijdraagt aan meer ontgassingscapaciteit’, aldus Bots.

