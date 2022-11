Alternerend eenrichtingsverkeer op DEK bij Gelmer valt slecht

Een uur opvaart, een uur afvaart

Voor het nieuwe aquaduct over de Ems in het Dortmund-Emskanaal bij Gelmer heeft het WSA eenrichtingsverkeer volgens het systeem ‘een uur opvaart, een uur afvaart’ bedacht. Dat gaat in op 9 januari om 11:00 uur. De beroepsvaart komt in verweer over de maatregel, die tot onnodig tijdverlet leidt.