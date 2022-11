Water in machinekamer Gouwenaar 2, brandweer zet pompen in

Aan boord van het 90 meter lange binnenvaartschip de Gouwenaar 2 is een lekkage ontstaan in de machinekamer. De brandweer heeft meerdere voertuigen en een duikploeg ingezet om te voorkomen dat het schip zou zinken. Met pompen wordt het water uit het schip gepompt.

De oorzaak van de lekkage is nog niet duidelijk. Het incident gebeurde op de Gouwe, ter hoogte van de Henegouwerweg in Waddinxveen. Het schip was geladen met containerschepen en vaart voor CCT uit Moerdijk.c Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de weg enige tijd afgesloten voor verkeer.

Het schip was onderweg vanuit het Alpherium (Alphen) met containers richting de Maasvlakte.