Johan van de Meer: ‘Varen is vrijheid’

Varen voor de kost zat er voor Johan van de Meer niet in. Het bleef bij pleziervaart. De beroepsvaart volgde hij via zijn lijfblad Schuttevaer. Toen hij onlangs op 91-jarige leeftijd overleed, is de krant meegegaan in zijn kist. ‘Zodat hij daarboven ook nog wat te lezen heeft.’

De zucht naar het water was er altijd, maar het was zijn vader die een maritieme loopbaan van de in 1930 geboren Johannes van de Meer in de weg zat. ‘Na zijn militaire dienst wilde hij heel graag de beroepsvaart in, maar dat keurde zijn vader niet goed’, vertelt dochter Rian. ‘In 1950 kreeg hij verkering met mijn moeder en die zag het ook niet zitten.’ Het werd iets heel anders: betontimmerman.

Motorjacht

Maar de behoefte om zelf te varen verdween niet. En dus bouwde Van de Meer begin jaren ’70 met eigen handen een 7,50 meter lang motorjacht van hout, dat hij voorzag van een Mercedes dieselmotor. Daarmee zou de familie meer dan 30 jaar het land doorkruisen

Toen Johan en zijn vrouw Aaltje op leeftijd kwamen werd de boot verkocht. Maar er werd nog wel geregeld gevaren met huurjachten en met de oude ijsbreker van hun zoon. ‘En een week voor zijn dood is hij nog met Stichting Vaarwens mee geweest’, vertelt Rian. ‘Daar moet hij wel al zijn krachten voor hebben gespaard, want hij heeft de hele vaartocht zelf aan het roer gezeten. We zijn Stichting Vaarwens heel dankbaar dat hij dit nog heeft kunnen doen.’

Briefjes vol waterstanden

Op Van de Meer hadden het water en de scheepvaart een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Rian: ‘Zijn motto was “varen is vrijheid”.’ Een loze uitspraak was dat niet, ook niet in latere jaren. Toen het varen eigenlijk al voorbij was, liet hij toch nog telkens zijn klein vaarbewijs verlengen. Na zijn dood vond zijn familie stapels briefjes met aantekeningen over de waterstanden. En Van de Meer bleef trouw de Schuttevaer lezen, al hoefde hij geen abonnement. Hij ging hem zelf elke week halen in de winkel bij het bunkerstation van Slurink in Zaltbommel. Dan kon hij meteen zien hoe de Waal er op dat moment bij lag.

Toen zijn gezondheid minder werd, kwam zijn dochter wekelijks naar de winkel. Tot verbazing van de medewerkers van Slurink kwam ze ook na zijn overlijden nog een exemplaar halen. Rian: ‘Ik had op vrijdag voor de laatste keer de Schuttevaer gehaald. Mijn vader stond thuis opgebaard en mijn dochter heeft hem nog wat artikelen voorgelezen. Ook waterstanden, want die vond hij heel belangrijk. En vervolgens is de Schuttevaer mee zijn kist ingegaan, zodat hij daarboven ook nog wat te lezen heeft.’