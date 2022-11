Familie Weinhold gaat aan wal

Bedrijfsbeëindiging

Schipper George Weinhold (60) nam in de zomervakantie het rigoureuze besluit definitief te stoppen met varen. Zijn vrouw Karla (57) moest aanvankelijk wennen aan dat idee, maar kon zich er toch al snel in vinden. Belangrijke reden om te stoppen is de voortdurende zorg voor moeder Mia Weinhold (84), sinds het uitbreken van de coronapandemie vaart ze mee op de Lian.