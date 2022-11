Belgische binnenvaart pioniert met gipsrecycling

Afvalverwerker Imog in Moen aan het kanaal Kortrijk-Bossuit in Vlaanderen vervoert voortaan afgedankte gipsplaten per schip naar Kallo bij Antwerpen. Het eerste schip is maandag 7 november vertrokken uit Moen. Het is de eerste lading in een nieuw recycling-traject gericht op hergebruik van gips. In België wordt jaarlijks circa 65.000 ton gipsafval geproduceerd.

Imog is verantwoordelijk voor de afvalverwerking van 11 gemeenten in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen. Het bedrijf werkt in dit project samen met de bedrijven Saint-Gobain/Gyproc, New West Gypsum Recycling, Multimodaal.Vlaanderen en adviesbureau Rebel. Saint-Gobain/Gyproc en New West Gypsum Recycling hebben vestigingen in Kallo. In de verwerkingsfabriek van New West Gypsum Recycling worden de platen voorbereid voor hergebruik in de productieketen van Saint-Gobain/Gyproc, de enige onderneming in de Benelux die gipsplaten recycled en weer tot hetzelfde product transformeert.

Bundeling

Imog wil zich als centraal verzamelplatform profileren. Het materiaal wordt uit verschillende bronnen verzameld tot een volledige scheepslading kan worden afgevoerd en ingepast in het productieproces van nieuwe gipskartonplaten. ‘Zo hoeven we geen vrachtwagens meer in te zetten op een traject van 200 kilometer heen en terug’, zegt Imog-directeur Johan Bonnier. ‘Een volle scheepslading bespaart 40 tot 110 vrachtwagenritten, afhankelijk van de capaciteit van het schip. Tijdens de eerste vaart voerden we 590 ton afgedankte gipsplaten af, vergelijkbaar met 85 containertransporten over de weg. Om afval als grondstoffen opnieuw in te zetten in een productieproces, moeten vraag- en aanbodzijde op elkaar worden afgestemd’, aldus Bonnier. ‘Hiervoor bewijzen hubs, zoals deze in Moen, hun taak binnen de circulaire economie.’

Overdekt

Speciaal hiervoor bouwde Imog met overheidssteun een overkapping in het materialencentrum in Moen. ‘Zo kunnen alle gipsplaten weerbestendig worden opgeslagen tot ze via de binnenwateren vertrekken naar Kallo.’ De overkapping werd eind september opgeleverd en is sinds kort operationeel.

Jogo Logistics

Voor het transport naar Kallo zette rederij Jogo Logistics de Meriebel in, een 80-meterschip van 1350 ton. Desgewenst kan Jogo ook kleinere schepen, zoals de Jogo 1 (500 ton) inschakelen. Die bracht vorig jaar al een beperkt volume gips naar Kallo. Bonnier: ‘Voor de inzameling van gips beperken we ons niet tot de 11 bij Imog aangesloten gemeenten, maar aanvaarden we gips uit de bredere regio. Om het ruim van de Meriebel helemaal te vullen zouden we 700 à 750 ton gipsplaten moeten verzamelen. Het heeft ons ongeveer een jaar gekost om 590 ton bij elkaar te sparen. Toch mikken we op termijn op vier transporten per jaar.’

Lees ook: