Damen en Purus Marine nieuwe aandeelhouders Blue Amigo/Waterbus

Damen Shipyards heeft samen met Purus Marine een belang genomen in de Nederlandse aanbieder van waterbusdiensten Aqualiner. De Blue Amigo-waterbussen varen tussen Rotterdam en de Drechtsteden, en in Antwerpen als DeWaterbus. Swets Group, dat met Aqualiner samenwerkt op de concessie, stapt deels uit de samenwerking. Damen Shipyards is tevens leverancier van een reeks nieuwe Waterbussen.

‘Voor de reizigers blijven de diensten van Blue Amigo/Waterbus ongewijzigd. Maar met twee zulke toonaangevende partijen als Damen en Purus kunnen we wel flinke stappen zetten in de versterking van de organisatie, verbetering van de services en een snelle verduurzaming van onze vloot’, aldus Gerbrand Schutten, eigenaar van Aqualiner, ook namens mede-oprichter Maurice Swets. ‘Na een uitdagende periode door onder andere de Coronacrisis, kunnen reizigers, opdrachtgevers, medewerkers en andere betrokkenen zich nu voorbereiden op een mooie toekomst van het vervoer over water en ontwikkeling van de bestemmingen in de beide vervoerregio’s.’

‘Wij stoppen niet met varen’, laat woordvoerster Susan Zethof van de Waterbus weten. ‘De Waterbus wordt zelfstandiger. De twee bedrijven, Swets en Aqualiner, worden uit elkaar gehaald.’ Danny Doesburg van Swets Group: ‘Als men kijkt naar de investeringen die nodig zijn voor de groei van het bedrijf, dan moet je je afvragen: moeten we dat alleen doen? We hebben een partner gevonden, en die is nodig om de raket op te laten stijgen.’

Cao-onderhandelingen

Er bestond al langer onrust onder het personeel van Blue Amigo, dat ook aan de vooravond staat van nieuwe cao-onderhandelingen, aldus Edwin Kuiper van de FNV. ‘We hebben maandag 7 november een personeelsbijeenkomst gehad om wat dingen duidelijk te maken’, voegt Zethof toe.

Dat Damen meer kapitaal gaat steken in de Waterbus, bevestigt ook Jan-Willem van Helden, directeur van Damen Financial Services. ‘Onze betrokkenheid geeft ruimte om opties uit te werken op het gebied van onder andere waterstof en biobrandstoffen voor verduurzaming van de waterbussen in de regio Antwerpen. Daarnaast kunnen we de concessie in Nederland binnenkort voorzien van hybride en volledig elektrisch aangedreven waterbussen. Daarmee leveren we op termijn forse bijdragen aan het terugdringen van emissies van het waterbusvervoer in beide regio’s en kan het vervoer per waterbus in zowel Nederland als België dienen als voorbeeld voor andere waterrijke regio’s.’

DP Ferries

In een brief aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van Aqualiner/Swets uit juli wordt gesproken over de toevoeging van een nieuwe aandeelhouder, DP Ferries B.V. Dit is een samenwerking tussen Damen Shipyards en Purus Marine.

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gaven op 27 juli goedkeuring voor een wijziging in de zeggenschap van het bedrijf, bevestigt een woordvoerder van gedeputeerde Jeanette Baljeu. Damen en Purus werkten sinds begin 2021 al samen aan de financiering van groene scheepsprojecten, onder de naam DP Lease.

Purus is een aanbieder van duurzame maritieme transport- en infrastructuursystemen. Het bedrijf bedient een aantal maritieme sectoren, waaronder offshore wind, passagiersvervoer, container- en haveninfrastructuur en ‘low carbon’ gastransport.

In de nieuwe structuur zijn Damen en Purus samen voor 50% eigenaar, Gerbrand Schutten 25% en Maurice Swets en Dimitri Romijn hebben samen ook 25%.

Onder vuur

Blue Amigo doet sinds 1 januari 2022 het vervoer met de Waterbus en ligt sindsdien continu onder vuur.

De Waterbus worstelt al langer met een teruglopend reizigersaantal en kampt met een groot personeelstekort. Per 3 oktober varen de schepen in een sobere winterdienstregeling, waarbij slechts een keer per uur wordt gevaren tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Ook dreigde personeel met acties door de toenemende werkdruk. ‘Er gaan dingen organisatorisch veranderen’, aldus Zethof. ‘We krijgen straks nieuwe schepen, we gaan de recruitment beter oppakken.’

‘Er verandert niks voor het uitvoerend personeel. We gaan met de Waterbus alleen werken aan verbeteringen de komende periode. Qua marketing gaan we inzetten op reizigers terughalen, en we gaan fors inzetten op het aantrekken van kapiteins.’

Damen test nieuwe schepen

Damen levert twee nieuwe schepen voor Blue Amigo, die momenteel bezig zijn met hun proefvaarten. ‘Het duurt nog even iets langer met het testen. Heel binnenkort gaan ze varen.’ Ook met een teruglopend reizigersaantal en minder personeel zijn de schepen hard nodig, omdat een deel van de vloot sterk verouderd is.

De eerste prioriteit voor Blue Amigo is het de frequentie van de afvaarten verhogen. ‘Het heeft echt te maken met personeelstekorten. We gaan het zo snel mogelijk oplossen. Het is onze eerste prioriteit om de dienstregeling te verbeteren.’

In totaal levert Damen Shipyards 9 nieuwe ferry’s, drie volledig elektrisch en zes hybride. De provincie legde eerder een boete op voor de vertraagde levering.

Lees ook: