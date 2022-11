‘Verbreding Kornwerderzandsluis keerpunt voor regio Port of Zwolle’

Havendebat Zwolle

Dankzij de verbreding van de Kornwerderzandsluis heeft Port of Zwolle groeipotentie, nu is het zaak de ruimte in de haven optimaal te benutten. Zwolle wil de vierde economische topregio van Nederland worden. De vraag hoe dat moet gebeuren, was vorige week woensdag het centrale thema van het Havendebat Port of Zwolle.