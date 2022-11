Hoogerwaard begrip in binnenvaart

Scheepswerf Hoogerwaard is een begrip in de binnenvaart. ‘We repareren al zo lang binnenvaartschepen dat iedereen ons wel kent’, zegt Alwin den Heeten, die met zijn broer Willem Jan leiding geeft aan het sinds 1930 in de Rotterdamse Waalhaven gevestigde familiebedrijf.

Veel binnenvaartondernemers zijn al jaren vaste klant bij de reparatiewerf. ‘Zowel particuliere bedrijven als de grote rederijen komen hier’, zegt Den Heeten. ‘We hebben naam gemaakt met snelle service en vernieuwen bijvoorbeeld ontzettend veel laadvloeren. Dat is met kim- en vlakreparaties echt een specialiteit van ons. Wij werken nu aan drie laadvloeren en een vierde is net klaar. Met 40 ijzerwerkers en lassers zijn we daar elke dag volle bak mee bezig. Ons record is 134 meter kim aanbrengen, aflassen en in de verf zetten in 2,5 dag.’

Full-service concept

Hoogerwaard heeft een full service-concept voor keuringen van binnenvaartschepen. ‘In samenwerking met een expertisebureau kunnen we dat van A tot Z regelen’, zegt Den Heeten. ‘We hebben onlangs nog een duwbak voor een eigenaar opgehaald, op de helling gezet, de expert geregeld en de benodigde reparaties uitgevoerd. De eigenaar hoefde alleen maar akkoord te gaan met de offerte voor het reparatiewerk. De expert kan na de reparatie langskomen voor controle, maar experts weten hoe wij werken en vertrouwen vaak op een goede uitvoering wanneer zij bij de eerste keuring al precies hebben aangegeven wat er moet gebeuren. Voor ons werk is vertrouwen heel belangrijk. Dan loopt alles vlot door. Wanneer je over elk detail moet onderhandelen schiet het niet op en ben je alleen nog maar aan het praten.’

Klanten die bellen met een onverwachte schade of lekkage worden in vrijwel alle gevallen snel geholpen. ‘Het gebeurt zelden dat we op zo’n moment geen ruimte kunnen maken.’

Hoogerwaard heeft een helling voor schepen tot 90 meter en twee schroevendokken voor schepen tot 110 meter en niet te zware 135-meters.

Op volle toeren

Hoogerwaard draaide dit jaar op volle toeren. Hoewel voor vervanging van buikdenningen en kimmen veel staal nodig is, leverde de beschikbaarheid geen problemen op. ‘Toen de ellende uitbrak door Poetin, waarschuwden twee vaste leveranciers waarmee we een innige relatie hebben, ons tijdig’, zegt Den Heeten. ‘We hebben altijd 20 tot 30 offertes openstaan en ik heb meteen alle klanten gebeld. Ik was open over de stijgende lijn van de prijzen en iedereen ging akkoord. Met de leveranciers heb ik vervolgens enorme partijen staal gereserveerd. Onlangs hebben we de laatste platen van die partij in de vloer van het motorbeunschip Tempo gezet. Die waren nog steeds ingekocht voor een lagere prijs dan de huidige. Nu zakt de prijs weer. We zijn er tot nu ongelooflijk goed doorheen gerold. Schommelende staalprijzen zijn voor niemand goed, dan gaat iedereen afwachten.’

Vaste ploeg

Scheepswerf Hoogerwaard heeft een trouwe ploeg vaste werknemers. ‘Het is een fijne hardwerkende goed op elkaar ingespeelde crew en het is hier nooit saai’, zegt Den Heeten. ‘Dan is het leuk om dit werk te doen.’

Voor een deel van de werkzaamheden werkt de werf al jaren samen met een vaste club gespecialiseerde onderaannemers. ‘Daarmee bieden we een leuk en sterk pakket’, zegt Den Heeten. ‘Die bedrijven hebben dezelfde inzet als wij en zijn helemaal ingespeeld op onze bedrijfsvoering. Daarmee kunnen we lezen en schrijven.’

Machinefabriek

In de eigen machinefabriek, Machinefabriek Rotterdam, worden onder meer schroefassen vernieuwd en onderdelen voor roeren gemaakt, inclusief roerkoningen. De machinefabriek voert ook opdrachten uit voor externe bedrijven. ‘We zijn gespecialiseerd in enkele stuks’, zegt Den Heeten. ‘We maken onderdelen voor dieselmotoren, voor pompen, voor Ampelmann en zelfs voor de mijnbouw. We hebben een grotere draaibank aangeschaft, waarmee we nu ook zeewerk uitvoeren, zoals reparaties aan ankerlieren.’

Farymann-dealer

Hoogerwaard is dealer van Farymann. ‘Die motoren worden nog veel gebruikt op ankerlieren en voor kleine generatoren’, zegt Den Heeten. ‘Wij zijn de enige die ze hier leveren, evenals de onderdelen.’