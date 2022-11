Lange stremmingen nieuwe scheepslift Niederfinow

Onderdelen

De nieuwe scheepslift in Niederfinow, een maand geleden feestelijk in gebruik genomen, gaat de komende weken regelmatig dicht voor inspecties en onderhoud. Deze week is de lift, geschikt voor 110 meter schepen, dicht van maandag 7 tot zaterdag 12 november van 09:00 tot 18:00 uur. De volgende aangekondigde stremming is die van 21 november tot 4 december; in die tijd is de nieuwe lift compleet gestremd, 24/7.