Als het werkt: Stille ketting

Geschiedenis

Dit verhaal begint in 1839 en eindigt vandaag de dag. Het gaat over de uitvinding en het gebruik van de zogenaamde ‘stille ketting’, beter in het Engels bekend als ‘silent chain’. Binnen de scheepvaart zijn veel uitvindingen gedaan die later hun nut hebben bewezen in andere delen van de maatschappij. De silent chain is daar een van.