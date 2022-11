Cosco zet fors in op methanol met 12 mega-containerschepen

De schepen kosten bijna 240 miljoen dollar per stuk. Met de totale order is bijna 2,9 miljard dollar gemoeid. De schepen krijgen een capaciteit van circa 24.000 teu. Ze eerste vijf worden gebouwd op de Dalian Cosco KHI-werf, een joint venture tussen Cosco en Kawasaki Heavy Industries. De oplevering van de schepen staat gepland tussen februari 2027 en juni 2028. Volgens Cosco past de overschakeling op methanol in de visie van het concern om zo snel mogelijk 100% groen te gaan varen.

