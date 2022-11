Voor cybercriminelen is Suezkanaal-blokkade een makkie

Een recent rapport van verschillende cyberveiligheidsbureaus suggereert dat een blokkade van het Egyptische Suezkanaal gemakkelijk opnieuw kan plaatsvinden door een cyberaanval. Het rapport stelt dat het ‘spoofen’ van GPS-data en op afstand overnemen van de controle over een schip eenvoudiger is dan gedacht.

Het rapport beschrijft als voorbeeld het incident met de bulker Stena Impero in 2019. Door het spoofen van de GPS, waarbij verkeerde coördinaten worden doorgegeven, voer de bemanning per abuis Iraanse wateren op, waar het schip aan de ketting werd gelegd en maanden werd vastgehouden, inclusief de bemanning.

Verkrijgbaar en betaalbaar

De technologie die nodig is om de GPS-systemen van een schip te hacken is makkelijk verkrijgbaar en betaalbaar, zo is te lezen in het rapport. Daarnaast zijn rederijen en zeevarenden niet goed op de hoogte van de risico’s. ‘Op zee weet 26% van de zeevarenden niet welke acties van hen vereist zijn tijdens een cyberaanval en 32% voert geen regelmatige oefeningen of trainingen uit. Aan wal heeft 38% van het management ofwel geen cyberveiligheidsplan, of weet niet zeker of hun organisatie er een heeft’, schrijft het rapport.

Malware in koopvaardij

CyberOwl, een van de organisaties achter het rapport, heeft in februari 2022 malware ontdekt op zeven koopvaardijschepen van een rederij. Deze malware was politiek en geplaatst door een andere overheid. Het programma zorgde ervoor dat degenen achter de plaatsing op afstand controle kon krijgen over de systemen aan boord. Zo kon de malware bestanden manipuleren, opdrachten uitvoeren en zich lokaal verspreiden. Omdat de malware werd gevonden op zeven afzonderlijke schepen, bestaat de verdenking dat het is geplaatst door een specifieke haven of scheepswerf.

Meer dan 60% van de door CyberOwl gecontroleerde computers aan boord bevat diverse niet-officiële of door de bemanning geïnstalleerde software. En 30% van de computers maakt veelvuldig gebruik van het beheerdersaccount, dat de gebruiker volledige rechten geeft op de machine. Daarnaast heeft 54% van de gecontroleerde schepen 40 tot 180 aangesloten apparaten aan boord, van printers tot telefoons. Maar ook de motorbewakingssystemen bleken veelal te zijn aangesloten op het systeem.

Gehackte stuurmachine

Met dit voorbeeld is het niet moeilijk voor te stellen dat hackers GPS of andere data kunnen spoofen in een hele regio of op een bepaalde vaarweg. En het overnemen van een schip zoals de Ever Given lijkt al helemaal niet lastig te zijn. ‘Mochten kwaadwillenden een voorbeeld nodig hebben van de kracht en eenvoud van het hard omgooien van het roer in een gehackte stuurmachine, dan hoeven ze niet verder te kijken dan de krantenkoppen in het nieuws.’

Gemiddeld kosten cyberaanvallen rederijen 182.000 dollar per jaar, stelt het rapport. Een op de 12 rederijen betaalt gemiddeld 1,8 miljoen dollar per jaar. Meer dan de helft van de rederijen spendeert minder dan 100.000 dollar per jaar aan cyberveiligheid.

Lees ook: