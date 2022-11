Havenbaronnen Hamburg willen meer aandacht voor binnenvaart

Vestigingsklimaat Rotterdam en Antwerpen veel beter

‘In de stedenbouwkundige plannen voor de nieuwe wijk Grasbrook aan de Elbe kwam het woord binnenvaart niet voor. En dus is een aantal ligplaatsen voor de binnenvaart verloren gegaan. Dat is contraproductief als het erom gaat de binnenvaart in te zetten om verkeer van de weg te halen’, aldus Bonz.

Wachten op klagers

De nieuwe wijk zou ook andere nadelen voor de maritieme sector hebben. De woonbebouwing rukt op naar de haven waar 24 uur per dag bedrijvigheid is. Volgens Bonz zal het niet lang duren voordat de nieuwe bewoners bezwaar gaan maken tegen geluidsoverlast die ze zeggen te ondervinden. Verder wordt de wijk ontsloten door een nieuwe brug over de Elbe die de doorgang voor zeeschepen gaat beperken.

Bonz deed zijn uitspraken in een uitwisseling met de pers waarin de positie van de haven van Hamburg, na het afzwakken van de Coronacrisis, werd besproken. Hij stelde weliswaar vast dat Hamburg in de eerste acht maanden van dit jaar een plus behaalde van 3,1%, maar wees erop dat Rotterdam (8,6%) en Antwerpen (4,8%) het beter hebben gedaan. ‘De concurrentiepositie heeft zich verscherpt. Het is er niet makkelijker op geworden’, aldus Bonz, die als oorzaken de uitbouw van de Poolse Oostzeehavens als Danzig, Gdynia en Stettin noemde, en de vaak moeizame doorvaart van het Noord-Oostzeekanaal vanwege storingen van kunstwerken en werkzaamheden aan het kanaal. ‘Verder wordt de door Cosco geëxploiteerde haven van Piraeus in samenhang met de spoorverbindingen een steeds grotere concurrent.’

Vestigingsklimaat

Bonz wees er verder op dat investeren in de haven van Hamburg minder aantrekkelijk is dan bij de concurrenten. ‘Het pachten van grond is in Hamburg op veel plekken dubbel zo duur als in de havens waarmee we concurreren. In Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge staan de havens bovenaan de politieke agenda, zoals in Duitsland de auto-industrie. Onze havens verdienen beter.’

Britse vrijhavens

Een ander punt van zorg noemde Bonz de plannen van het Verenigd Koninkrijk voor het creëren van 10 zogenoemde Freeports, vrijhandelshavens en -enclaves landinwaarts. Het plan werd in het kader van de Brexit geopperd door de toenmalige premier Boris Johnson en gesteund door zijn minister van Financiën, de huidige premier Rishi Sunak. Van de 33 aanvragen werden er 10 toegekend, waaronder die voor Thames Port bij Londen, waar autofabrikant Ford zich wil vestigen. De aanvraag van Sunderland, waar Nissan al jaren een vestiging heeft met op dit moment 7000 medewerkers, werd afgewezen. Aanvragen die werden gehonoreerd kwamen onder meer van Plymouth, Immingham en Hartlepool. De bedrijven binnen de vrijhaven-enclaves gaan profiteren van versoepelde douanefaciliteiten, belastingkortingen en andere vrijstellingen.

