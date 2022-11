Raad van State zet stikstofbeleid nog verder onder druk

Het schrappen van de zogeheten bouwvrijstelling in de Wet natuurbescherming heeft de druk op het kabinet in het stikstofdossier dramatisch vergroot. De Raad van State oordeelde 2 november, in een zaak tegen het zogenoemde Porthos-project in Rotterdam, dat de bouwvrijstelling in strijd is met Europese regels.

Het Porthos-project heeft tot doel CO2 op te slaan in Rotterdam en af te voeren naar lege gasvelden in de Noordzee. Daarvoor moet in de haven onder meer een groot compressorstation worden gebouwd en bij die operatie komt stikstof vrij die mogelijk neerslaat in natuurgebieden. De actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) wilde dit voorkomen en stapte naar de Raad van State.

De bouwvrijstelling liet namelijk toe dat de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase van projecten niet hoefde te worden meegeteld. Daarbij gaat het om projecten als woningbouw, wegenbouw, windparken en dus ook het Porthos-project.

Porthos voorlopig overeind

De uitspraak betekent niet dat het omstreden Porthos-project nu niet kan doorgaan. De initiatiefnemers, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, Taqa en de Nederlandse Gasunie, hebben alsnog een uitvoerig natuuronderzoek uitgevoerd, waarin ook de stikstofproductie tijdens de bouwfase is meeberekend. En daaruit blijkt dat nabijgelegen Natura 2000-gebieden in de Zuid-Hollandse duinen niet worden aangetast.

Dit onderzoek werd echter pas op het allerlaatste moment op tafel gelegd bij de Raad van State. MOB kreeg volgens de Raad daardoor te weinig tijd om dit onderzoek kritisch te bekijken en eventueel aan te vechten. De milieuorganisatie krijgt daarvoor nu zes weken de tijd. De kans is groot dat MOB de Raad vraagt om ook dit onderzoek te beoordelen. In de komende maanden moet dan blijken of het Porthos-project alsnog groen licht krijgt.

Bouwvrijstelling ondeugdelijk

Het argument van de staat dat de productie van stikstof tijdens de bouwfase slechts tijdelijk is, deugt niet, aldus MOB. De aanlegfase van het Porthos-project duurt al zeker twee jaar. Bovendien zijn overal in het land tegelijkertijd veel projecten in aanbouw. De bouwvrijstelling maakt zo continu overal tijdelijke stikstofproductie mogelijk, zonder te kijken naar de gevolgen voor de natuur.

De Raad van State is het met MOB eens. Er is volgens de Raad in de wet geen maximum is gesteld aan het gebruik van de bouwvrijstelling. ‘Die is op geen enkele manier beperkt in plaats of tijd. Van de bouwvrijstelling kan onbeperkt gebruik worden gemaakt, nu en in de toekomst.’ Dat vindt de Raad niet goed.

Maatregelen

De betrokken ministeries stelden dat de bouwvrijstelling in 2021 kon worden ingevoerd, omdat er ook natuurmaatregelen tegenover staan. Maar de Raad heeft die luchtballon dus doorgeprikt. De onderbouwing van de ministers deugt niet. Net als bij de eerdere stikstofuitspraak van de Raad in 2019 beloven ze natuurverbetering, maar maken dat niet hard. Bij invoering van de bouwvrijstelling waren de extra natuurmaatregelen nog niet uitgevoerd. De voordelen stonden ook niet vast. De Raad noemt ze zelfs ‘zeer onzeker’.

Gevolgen

Het vervallen van de bouwvrijstelling betekent dat voortaan per bouwproject uitvoerig natuuronderzoek nodig is. Bouwprojecten gaan ook om meer stikstofruimte vragen nu blijkt dat de stikstofproductie tijdens de bouwfase ook moet worden meegeteld. De vraag voor de betrokken ministers De Jonge en Van der Wal is of die stikstofruimte er wel is. Die moet ergens vandaan komen. De ogen worden zodoende nog meer gericht op de agrarische sector.

