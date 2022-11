‘Fossiele brandstoffen blijven nog lang belangrijke ladingstroom’

Vergroening en vervoermarkt

Unibarge maakte deze zomer bekend dat de hele vloot wordt uitgerust met een brainbox van Shipping Technology. Ook is de rederij terug in de Drechtsteden. Reden genoeg om met Alex Wanders en Marc Tieman van gedachten te wisselen over vergroening en de vervoermarkt: ‘Sustainable is bij ons de toekomst.’