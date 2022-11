CO2-opslagproject Porthos vertraagd, bouwvrijstelling stikstof van tafel

Uitspraak Raad van State

De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht en dus mag deze vrijstelling bij bouwprojecten niet worden gebruikt. Dat heeft de Raad van State 2 november besloten in de zaak over het zogenoemde Porthos-project, waarbij CO2 wordt opgeslagen in de Rotterdamse haven en afgevoerd naar lege gasvelden onder de Noordzee. Het project loopt door de beslissing vertraging op, maar is nog niet van de baan.