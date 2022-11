Bokser gepakt voor smokkel van een miljard aan cocaïne via MSC-schepen

De drugs hadden een straatwaarde van een miljard dollar. Op de MSC Gayanè werd in de haven van Philadelphia 19,8 ton drugs aangetroffen. In de zaak zijn eerder al acht verdachten aangehouden en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. De eerste stuurman van de Gayanè kreeg zeven jaar, de wtk bijna zes jaar.

Hoofdverdachte Gocic wist tot 30 oktober uit handen van justitie te blijven, maar werd toen in Miami gearresteerd, vlak voordat hij in een vliegtuig naar Zürich zou stappen. Hij wordt gezien als het logistieke brein achter de operatie en hield contact met havenwerkers, bemanningsleden en corrupte douanebeambten. Toen een paar kleine transporten het tot in Europa haalden, besloot de bende het groots aan te pakken met een lading van bijna 20 ton. Maar toen waren Amerikaanse drugsbestrijders al geïnfiltreerd in de bende. Gocic wordt voor drie gevallen aangeklaagd, op elk daarvan staat 10 jaar gevangenisstraf tot levenslang.

Lees ook: