Zo duurt het nog wel honderd jaar voordat we schoon zijn

Opinie

Misschien beseffen we dat niet zo, maar onze schepen varen in Nederland regelmatig door en dicht langs Natura 2000 gebieden. Waddenzee, IJsselmeer, IJmeer, Randmeren, Oude Maas, Krammer-Volkerak, Hollands Diep, Ketelmeer, Sneekermeer, Westerschelde, Oosterschelde en uiterwaarden Waal en Gelderse IJssel zijn allemaal Natura 2000 gebieden en al 20 jaar beschermd. Ook langsvarende schepen met verbrandingsmotoren voegen daar stikstof toe. Gelukkig maar weinig, maar toch! Is dat reden tot zorg?

