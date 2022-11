Voor de tweede dag op rij vertrekken graanschepen uit Oekraïne

Deal op losse schroeven

Drie graanschepen zijn dinsdag 1 november vertrokken uit Oekraïense havens, meldt het door de Verenigde Naties geleide coördinatiecentrum in Istanbul. Het is de tweede dag dat er weer graantransporten over zee zijn nadat Rusland zich terugtrok uit de graandeal met Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties.