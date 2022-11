Amasus Shipping breidt vloot uit met vier nieuwbouwschepen

Rederij Amasus Shipping in Delfzijl gaat haar vloot uitbreiden met vier multipurpose-schepen. Ze worden op 5 centimeter na 90 meter lang en 14 meter breed en krijgen een enkel ruim met een inhoud van ruim 5000 kubieke meter. Het viertal wordt gebouwd op de Bogazici Shipyard in het Turkse Jalanova. Ze worden turn-key geleverd door Handelskade Shipsales uit Hendrik Ido Ambacht.

Menno van der Plas van Handelskade Shipsales: ‘Wij zijn de aannemer en bouwen in feite het schip, maar hebben geen eigen werf. We zoeken er een werf bij die geschikt is voor de opdracht en capaciteit beschikbaar heeft. Dat maakt ons heel flexibel. We hebben contacten met diverse werven, of dat nu in Vietnam of Turkije is. Wij zijn ook degene die de equipment inkoopt, de bouw begeleidt, de proefvaarten uitvoert en uiteindelijk de garantie verstrekt. Met Amasus doen we al zaken sinds 2005 en hebben al vele schepen geleverd, waaronder 12 schepen van de S-klasse, de Eems Sky, Star, Sun en zo verder. Die zijn in Vietnam gebouwd.’

Door de open top-uitvoering zijn de 4100 dwt-schepen geschikt voor zowel het vervoer van windturbinebladen en installaties, maar kunnen ze ook containers, bulkgoederen en breakbulk laden.

Dieselelektrisch

Amasus wil het eerste schip in het eerste kwartaal van 2024 in gebruik nemen. De ander drie volgen met een interval van drie maanden.

De schepen uit de Eems-B serie zijn ontworpen door DEKC in Groningen. Ze krijgen een dieselelektrische aandrijving. Die bestaat uit drie Mitsubishi 6SR motoren van 600 kW en een elektromotor van 1350 kW. De boegschroef is een VethJet van 300 kW, het ballastwatersysteem komt van Alfa Laval. Het voortstuwingssysteem is geschikt voor toekomstige niet-fossiele brandstoffen.

