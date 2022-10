Yiangnan Shipyard levert LNG-tanker op aan Anthony Veder

Grootste tanks ter wereld

Rederij Anthony Veder heeft een 30.000 m3 LNG-tanker aan haar vloot toegevoegd. Het is de Coral Nordic. Het schip werd gebouwd op de Yiangnan Shipyard in Shanghai. De kiel voor het schip (178,80 x 28,80 meter) werd in oktober 2020 gelegd op de werf die al sinds 1865 bestaat.