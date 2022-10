Wethouder Verkeer doopt vijfde en laatste door Holland Shipyards gebouwde elektrische Noordzeekanaalpont

NZK 100 werd 9 juli 2021 gedoopt in Velsen en nu 1,5 jaar later is de vijfde en laatste pont gedoopt in de Amsterdamse Ponthaven. De NZK-ponten zijn 41 meter lang en 13,90 meter breed. Aan boord is ruimte voor 20 auto’s, vier vrachtwagens of 400 mensen. Het zijn volledige elektrisch aangedreven ponten die, na de overtocht over het Noordzeekanaal van 20 minuten, binnen drie minuten weer zijn opgeladen. Aan boord zijn twee batterijpakketten van 340 kWh geïnstalleerd.

De vijfde pont werd in augustus dit jaar te water gelaten. ‘Het is bijzonder om de laatste pont van deze serie te water zien gaan. We hebben er in anderhalf jaar tijd vijf gebouwd en daar zijn we trots op‘, zei directeur Marco Hoogendoorn van HSG.

Van de vijf ponten worden er drie ponten ingezet op de verbindingen op het Noordzeekanaal. De overige twee doen dienst als onderhouds- of reservepont. De ponten hebben geen vaste verbinding. Ze rouleren onderling, meldt het GVB op haar website.

‘Het is belangrijk om mijlpalen te vieren, want wat we hier samen met Holland Shipyards en de gemeente Amsterdam hebben neergezet is bijzonder’, zei vervoermanager Veren, Menno Schoonderbroek tijdens de doopplechtigheid. ‘Er wordt al elektrisch gevaren in Nederland, maar niet op deze manier. Wij hebben ook laadapparatuur aan de wal geplaatst. En dit is pas het begin, want ook op IJ worden stappen gezet om de vloot te verduurzamen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan een leefbare stad en schone lucht voor iedereen.’

Aanbesteding IJ-veren

Ook wethouder Van der Horst kijkt al vooruit naar de IJ-veren. ‘We zetten inderdaad stappen om de IJveren ook elektrisch te laten varen, want onze ambitie is om alle veren in 2030 uitstootvrij te hebben. In de loop van 2024 gaat de eerste elektrisch veerpont van het Centraal Staton naar het IJplein varen. Tussen 2024 en 2026 zullen in totaal vier nieuwe, uitstootvrije elektrische veerponten in gebruik worden genomen. Maar vandaag staan we stil bij de doop van laatste pont in de serie Noordzeekanaalponten.’

In het eerste kwartaal van 2023 wordt bekend wie de nieuwe IJ-ponten gaat bouwen.

