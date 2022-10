Studio Schuttevaer: Nieuwe brug Rotterdam onzalig idee en het geheim van Holland Shipyards

Rotterdam krijgt een derde stadsbrug. Een tunnel is te duur. De binnenvaart gruwelt bij het idee van nog een brug over de Maas. Veel te gevaarlijk voor de scheepvaart. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) legt in Studio Schuttevaer uit waarom de brug een enorm gevaar voor de scheepvaart oplevert. En wat is toch het geheim van Holland Shipyards? In hoog tempo bouwt de scheepswerf elektrische ferries. Directeur Marco Hoogendoorn legt het op 28 oktober uit vanaf 16:15 uur live in Studio Schuttevaer.

Namens KBN schuift nautisch-technisch adviseur Leny van Toorenburg aan. KBN is overigens niet de enige die zich verzet tegen de brug. Ook ASV en de Rotterdamse haven hebben grote bezwaren. Zo sprak havenmeester René de Vries in een brandbrief aan het Rotterdamse stadsbestuur zijn zorgen uitgesproken over de nautische veiligheid die in het gedrang komt door de nieuwe brug die de wijken Kralingen en Feyenoord met elkaar moeten verbinden.

Volgens De Vries is een brug op de geplande locatie wél een optie, wanneer er geen brugpijlers in de Nieuwe Maas komen. Dan moet daarnaast ook een gedeelte van de Esch worden aangepast, om daar het beweegbare deel van de brug te situeren. ‘In elke andere variant ben ik als Rijkshavenmeester en havenmeester van Rotterdam niet in staat de nautische veiligheid op de Nieuwe Maas te waarborgen.’

Afwaardering vaarweg

Een realistische consequentie van een brug met pijlers is, volgens De Vries, een afwaardering van de vaarweg. ‘Dit houdt in dat een deel van de binnenvaart niet meer via de Nieuwe Maas van en naar de haven kan varen, omdat zij de brug niet veilig kunnen passeren.’ De havenmeester voorziet dat dit grote negatieve economische en logistieke consequenties heeft.

De Vries pleit er daarom nogmaals voor een andere variant te ontwikkelen die wel recht doet aan de nautische veiligheid.

Holland Shipyards Group

Deze week werd de vijfde en laatste NZK-pont gedoopt. Alle vijf de ponten zijn in rap tempo, 1,5 jaar na elkaar, opgeleverd door Holland Shipyards. Eerder deze maand werd bekend dat het Duitse SFK nog eens twee ponten besteld bij de scheepsbouwer uit Hardinxveld-Giessendam. En ook gaat Holland Shipyards semi-autonome ponten bouwen voor het Zweedse overheidsbedrijf Trafikverket. De opdracht voor twee schepen werd ondertekend, een optie werd overeengekomen voor nog eens twee schepen. Ze worden straks bediend vanuit het controlecentrum van Trafikverket in Stockholm. Wat is toch het grote pont-geheim van de scheepsbouwer?

