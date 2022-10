Langdurige hinder voor scheepvaart door renovatie Haringvlietbrug in 2023

Schepen hoger dan 13 meter

Scheepvaartverkeer ondervindt volgend jaar langdurig hinder van de renovatie van de Haringvlietbrug over het Haringvliet en het Hollands Diep. Schepen die hoger zijn dan 13 meter moeten zeker tot in het najaar van 2023 omvaren. In juni en juli is de brug ook afgesloten voor het wegverkeer, aldus Rijkswaterstaat.