Het Scheur tijdelijk versmald vanwege tunnelbouw

Graafwerkzaamheden

Het Scheur is de hele maand november versmald in verband met werkzaamheden voor de bouw van de Maasdeltatunnel. Deze tunnel tussen Maassluis en Rozenburg is onderdeel van de Blankenburgverbinding. De scheepvaart wordt geadviseerd ter plaatse de snelheid te matigen en de aanwijzingen te volgen.