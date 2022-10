Energiecrisis levert bodemonderzoeker Fugro veel werk en geld op

De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro profiteert van de energiecrisis. Door zorgen over leveringen van gas en olie uit Rusland zetten andere landen meer in op alternatieve energiebronnen, wat de onderneming uit Leidschendam veel werk oplevert. Vooral aan nieuwe windparken op zee houdt Fugro veel opdrachten en een fors hogere omzet over.

Maar ook voor fossiele energie is de belangstelling gestegen, zag Fugro het afgelopen kwartaal. Er kwam onder meer vanuit Mexico meer vraag naar onderzoek voor het aanleggen van terminals voor vloeibaar gemaakt aardgas (LNG), waar westerse landen ook op inzetten om aan voldoende gas te blijven komen.

Fugro heeft door het vragen van hogere prijzen zijn winstmarge in alle regio’s vergroot. De bodemonderzoeker zegt dat de verhoogde prijzen zorgen over de hoge inflatie en verstoringen in de toeleveringsketen fors hebben verminderd. Ook bleken de prijsstijgingen niet ten koste te gaan van het klantenbestand. Het orderboek van de bodemonderzoeker voor de komende twaalf maanden is 34 procent voller dan een jaar geleden.

De omzet was het afgelopen derde kwartaal 480 miljoen euro en daarmee, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, ruim 17 procent hoger dan een jaar eerder. De brutowinst verdubbelde bijna tot meer dan 52 miljoen euro. De verwachting van Fugro is dat de opdrachten het komende jaar blijven binnenstromen en ook op de langere termijn zijn de vooruitzichten positief door een blijvende behoefte vanuit klanten.

‘Met onze oplossingen voor de energietransitie en aanpassingen aan klimaatverandering staan wij er goed voor om binnen ons specialisatiegebied geld te blijven verdienen. Onze klanten willen nieuwe capaciteit blijven veiligstellen, ook na de komende 12 maanden’, is de verwachting van topman Mark Heine.

Lees ook: