Eerste waterstofsleepboot komt aan in België

De Hydrotug 1 is 27 oktober aangekomen in de haven van Oostende. De eerste sleepboot op waterstof werd eerder dit jaar te water gelaten, krijgt nu het waterstofsysteem aan boord en gaat volgend jaar varen in Antwerpen.

Aan boord van de 30 meter lange en 12,50 meter brede, dubbelwandige sleepboot staan twee BeHydro V12 dual fuel mediumspeed-motoren van 2MW elk. Hydrotug 1 is in samenwerking met de Port of Antwerp-Bruges, ontwikkeld door CMB.Tech (Compagnie Maritime Belge). Het schip heeft een paaltrekkracht van 65 ton. Aan boord is plek voor 415 liter waterstof, wat wordt opgeslagen op het dek in 54 cilinders in zes rekken.

Het schip kan in Oostende waterstof bunkeren. Hier is namelijk al een faciliteit voor het bunkeren van waterstof. Eigenlijk staat de faciliteit er voor een ander schip van CMB.TECH, de Hydrocat 48, dat voor Windcat Workboats tussen havens en windparken vaart.

Hydrotug 1 werd 16 mei in Spanje te water gelaten. Dat gebeurde op de werf van Armón Shipyards. Het schip wordt nu klaar gemaakt en gaat in het eerste kwartaal van 2023 varen voor Port of Antwerp-Bruges.

Lees ook: