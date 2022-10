Zware Kees: Elburg aanlopen

Terwijl haar bijna spierwitte haar in pieken om haar hoofd slierten, wijst ze in de verte. ‘Kijk, daar! Dáár was toen de pier. Ik ben hier geboren, moet u weten. En als kind, ik was toen een jaar of vijf, liep ik hélemaal naar het uiteinde om mijn vader binnen te zien lopen. Mijn oudere zus ging natuurlijk mee, die kon zwemmen. Mocht ik te water raken dan kon zij mij achterna springen!’

Voor de wat jongere walrotten: de vader van deze mooie, oudere dame kwam 70 jaar geleden niet over de Flevoweg via de brug aangewandeld, waar zijn dochtertje op hem stond te wachten. De brug over het Veluwemeer die Flevoland verbindt met Gelderland bestond toen niet, net zomin als Flevoland zelf, of het Veluwemeer. Elburg had vrij zicht over het IJsselmeer, toen al afgesloten door de Afsluitdijk.

De vader die kwam binnenlopen deed dat met een houten botter. Hij kwam aangeváren. Althans, dat mag ik aannemen omdat toen al de visserij een aflopende zaak was en er waarschijnlijk niet meer werd geïnvesteerd in stalen kotters.

Vanaf onze hoge uitkijkpost – we staan op de toren van de St. Nicolaaskerk – tuur ik in de verte waar de pier moet hebben gelegen. Eigenlijk ligt die er nog gewoon, alleen loopt nu de N 309 er overheen, richting Flevopolder.

De vissershaven is er ook nog, al beweerd Google Maps dat het een ‘jachthaven’ is. Toen ik twee uur eerder Elburg binnenliep (met mijn auto, dit voor de walrotten) reed ik langs het kanaal die het Veluwemeer met de vissers…, eh jachthaven verbindt. De haven ligt vol met de prachtigste houten botters. Ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. Wel moet je eerst een soort spitsroeden-lopen (rijden, dit voor de walrotten) langs een onafzienbare rij, letterlijk oogverblindende, helwitte jachten met gigántische stootwillen aan beide zijden. Alsof ze elk moment aangevaren kunnen worden. De ontwerpers van deze eh, vaartuigen, hebben teveel Starwars-afleveringen gezien, of hadden een pilletje teveel op. Meerdere malen ben ik ooggetuige geweest dat deze jachten, gestroomlijnd alsof ze meedoen aan de Formule 1, zúlke hoge hekgolven trekken wanneer ze volle kracht lopen (varen, dit voor de walrotten) dat menige dijk bezwijkt. Daarom liggen ze eigenlijk voornamelijk voor de kant, stel ik deskundig vast.

‘En weet u waarom de toren zo stomp is?’, vervolgt de dame. Zonder op mijn antwoord te wachten gaat ze door. ‘Omdat hij door de bliksem in brand is gevlogen, en toen hebben ze het maar zo gelaten…’

Mooi, Elburg, oud en nieuw, jachten en botters, gezien vanaf een afgebrande toren.

