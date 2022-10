Samskip schakelt vier schepen over op biobrandstof

Deze brandstof vermindert volgens GoodFuels de uitstoot met 90%. En binnen afzienbare tijd gaat Samskip nog een stap verder met de vergroening van de vloot. Vlootmanager Erik Hofmeester: ‘In januari en augustus 2023 worden de Endeavour en Innovator voorzien van de Filtree carbon capture-installatie van Value Maritime. Dan varen we compleet schoon.’

Daar waar de IMO als doel heeft de CO2-uitstoot in 2050 op 0 te hebben, wil Samskip dat punt al in 2040 bereiken.

Proeven

Samskip heeft met het 803 teu-schip Endeavour (9500 dwt) sinds 2019 uitvoerige proeven gedaan met diverse biobrandstoffen, waarbij CO2-besparingen van 45 tot 80% werden bereikt. Vervolgens werd de Samskip Innovator naar biobrandstof overgeschakeld, recent gevolgd door de Samskip Hoffell en Skatafell. De laatst toegevoegde schepen varen op IJsland, de Innovator op het Verenigd Koninkrijk en de Endeavour op Ierland.

Volgens Hofmeester is de brandstof in voldoende mate beschikbaar in Rotterdam. Op de vraag of verschillende motoren verschillend reageren op de biobrandstof zegt hij: ‘De schepen die nu op biobrandstof varen hebben MaK en MAN motoren maar we hebben geen verschil kunnen ontdekken.’

