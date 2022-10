Geen gasolietekort in Nederland, bunkerstations goed bevoorraad

Er komt geen gasolietekort in Nederland als gevolg van de boycot op Russische ruwe olie vanaf 5 december. Dat voorspellen Erik Klooster, directeur van Vemobin en Lars van Wageningen, marktonderzoeker bij Insights Global. De binnenvaart krijgt wel last van een stijgende prijs.

In 2021 kwam 34% van de ruwe olie die in Nederlandse raffinaderijen werd verwerkt uit Rusland. De Algemene Rekenkamer waarschuwde onlangs voor de mogelijke gevolgen als dat binnenkort stopt. ‘Nederlandse raffinaderijen zijn op de zware ruwe olie uit Rusland afgesteld. Die olie speelt een belangrijke rol in de productie van diesel. Een overgang naar andere producerende landen kan ten koste gaan van de productiecapaciteit van diesel’, waarschuwt de Algemene Rekenkamer in haar publicatie ‘Focus op strategische voorraden‘.

‘Het is volgens het Centraal Orgaan Voorraadvorming en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sterk de vraag of Nederlandse raffinaderijen in staat zijn genoeg zware ruwe olie te bemachtigen om in de Europese en binnenlandse dieselvraag te voorzien.’

Minder pessimistisch

Vanuit de markt klinken echter veel minder pessimistische geluiden. ‘Aan zware olie of diesel komen wordt geen probleem. Er zijn genoeg andere plekken waar het vandaan kan komen’, zegt directeur Erik Klooster van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie (Vemobin).

Ook Lars van Wageningen, operations manager bij marktonderzoeker Insights Global voorziet geen ernstige schaarste. ‘Het is wel zo dat Russische zware olie uitermate geschikt is voor het produceren van diesel. Maar in Nederland worden verschillende producten geblend en zijn we niet afhankelijk van één soort olie.’

Strategische voorraad

Klooster acht het wel mogelijk dat elders in Europa een tijdelijk dieseltekort ontstaat. ‘Ten opzichte van de rest van Europa is de situatie in Nederland echter een stuk gunstiger. Wij hebben hier veel productie en veel opslagcapaciteit.’

Nederland heeft een strategische dieselvoorraad van 90 dagen, dat is bijna 1,5 keer zoveel als de wettelijk verplichte 61 dagen. Die voorraad is recent weer bijgevuld, nadat hij afgelopen voorjaar twee keer was aangesproken. Sinds 1970 is dat vijf keer gebeurd: Golfoorlog (1991), orkanen Katrina en Rita (2005), burgeroorlog Libië (2011) en dit jaar dus twee keer. ‘De strategische voorraad moet ook niet te snel worden aangesproken’, zegt Klooster. ‘Maar de situatie is nu ook niet dusdanig penibel dat daar gebruik van moet worden gemaakt.’

In antwoord op Kamervragen liet minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, weten dat de strategische voorraad desnoods wel kan worden ingezet om een dreigend tekort in de scheepvaartsector te bestrijden. ‘Ik ben bekend met de lage voorraden van gasolie/diesel in de markt, inclusief de spanning rond de bevoorrading van de binnenlandse bunkervaart.’

Bunkerstations

Die spanning rond de bevoorrading van de binnenlandse bunkervaart is inmiddels afgekoeld. Bunkerstation Dekker & Stam in Hardinxveld-Giessendam houdt iets meer voorraad aan dan normaal. ‘We hebben de voorraad met twee weken aangevuld, maar verder maken we ons niet direct zorgen’, zegt verkoper Roel Otter.

Bij Delta Stolk & Berends in Dordrecht maken men zich nog geen zorgen. ‘De voorraden zitten vol en dat zitten ze eigenlijk altijd’, vertelt directeur Joop Blom. ‘Je leest overal over de dreigende tekorten, maar het is nog maar afwachten hoeveel we er echt van gaan merken. Het is een veel minder benarde situatie dan eerder dit jaar. Het heeft ook weinig zin om ons nu al veel zorgen te maken.’

Oliemaatschappijen

Een van de oliemaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor de brandstofproductie is Shell in Pernis. Shell geeft echter geen commentaar op de situatie en de voorraden, omdat dit marktgevoelige informatie betreft. Bestuursvoorzitter van BP Nederland, Karen de Lathouder, liet aan de NOS weten dat BP al kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is gestopt met de import van Russische olie. BP kon eenvoudig overschakelen, maar Lathouder is zich ervan bewust dat andere raffinaderijen meer moeite kunnen hebben met die omschakeling.

‘Hoe moeilijk het is hangt af van de mix waar een raffinaderij gebruik van maakt’, legt Van Wageningen van Insights Global uit. ‘Maar het is met een beetje finetunen wel mogelijk met andere oliën hetzelfde product te benaderen. Dat mag geen probleem zijn. Ik vind het ook een beetje doemdenken om te spreken van een dreigend dieseltekort.’

Klooster denkt daar net zo over. ‘Ik verwacht geen dieseltekort in Nederland.’

Prijsstijgingen

Geen tekort dus als gevolg van de boycot. En zo lang de bunkerstations kunnen leveren, zal de binnenvaart blijven varen. Al kan de situatie wel gevolgen hebben voor de prijs. Klooster rekent op een verdere prijsstijging. ‘De olie of diesel moet wel van elders worden gehaald en dus gaat de prijs omhoog.’

Dat heeft overigens meerdere oorzaken. ‘De koers van de euro is laag en olie wordt betaald in dollars. Hoe minder de euro waard is hoe duurder de olie’ zegt Van Wageningen. ‘Daarbovenop komen de stakingen bij diverse Franse raffinaderijen, die voor krapte hebben gezorgd.’

Fluctuerende prijs en verdere boycot

Van Wageningen verwacht overigens niet dat de binnenvaart rekening hoeft te houden met een voortdurend stijgende gasolieprijs. ‘Het grote verschil met een paar jaar geleden is dat de prijs nu veel meer fluctueert. De stakingen in Frankrijk lopen ten einde en de raffinaderijen heropenen. Dat zal effect hebben op de prijs. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat straks andere landen hun prijs verlagen om het beste alternatief voor Russische olie te worden.’ Beide heren sluiten ook niet uit dat Russische ruwe olie alsnog een weg vindt naar Nederland. Dat zal dan gebeuren via bijvoorbeeld India, waar er diesel van gemaakt wordt die vervolgens aan Nederland wordt verkocht.

Op 5 februari gaat een volledige boycot op Russisch olie in. Dan mogen ook geen geraffineerde producten zoals diesel meer uit Rusland worden geïmporteerd. Van Wageningen: ‘Zo’n 450.000 ton diesel in het ARA-gebied is afkomstig uit Rusland, dat is een kwart. Dit zal tegen die tijd ook ergens anders vandaan moeten komen. Maar die alternatieven zijn er. Het is alleen afwachten wat het met de prijs doet.’

Lees ook: