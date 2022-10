Expeditie-superjacht biedt eigenaar en gasten meer privacy met dubbele accommodatie

Uniek ontwerp

Niet één riante verblijfsruimte, maar twee zijn er opgenomen in het nieuwe superjacht-concept van Feadship. Het jongste ontwerp van de Nederlandse jachtbouwgroep, de EXPV, is een superjacht van 87 meter om mee op expeditie te gaan. De gescheiden accommodaties op het jacht zijn bedoeld om eigenaar en gasten meer privacy te geven. Ze zijn met elkaar verbonden via een glazen luchtbrug.