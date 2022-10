Wekelijks 1500 ton Limburgs huisvuil per schip naar AVR Rozenburg

Limburg wil wekelijks 1500 ton huishoudelijk afval per schip gaan afvoeren naar energieproducent AVR in Rotterdam. Er wordt de komende maanden een proef mee gedaan. Het afval wordt verzameld en in balen verpakt bij L’Ortye in Maastricht, waarna het wordt verscheept in het 110-meterschip Wiljaco-F van Fransbergen in Maasbracht.

Aan de kade bij L’Ortye in Maastricht ligt dinsdag 25 oktober demonstratief de duwbak Wiljaco F 13 klaar om te worden beladen met grote balen afval. Voor de proef wordt bedrijfsafval gebruikt om te testen of het in balen verpakken van afval goed werkt. Op 4 november zal de Wiljaco-F dan worden beladen voor het daadwerkelijke transport naar de AVR in Rozenburg. Daar worden de balen verbrand voor energie-opwekking.

Over twee maanden wordt de proef geëvalueerd. Als blijkt dat er genoeg voordelen zitten aan deze manier van afvalverwerking, dan is de ambitie om vanaf 2024 een wekelijkse afvaart te doen. Per afvaart zal zo’n 1500 ton, ofwel 1800 tot 1900 balen afval, worden vervoerd.

Bieten inspiratiebron

Het plan om afval over water te vervoeren is al jaren geleden opgezet door de meewerkende partijen Topsector Logistiek, LIOF, Zuid-Limburg Bereikbaar en Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Vanuit Limburg worden nu jaarlijks 6000 afvalladingen over de weg vervoerd naar energiecentrales. De provincie en de meewerkende logistieke partijen hopen deze ladingstroom te kunnen verschuiven naar het schip.

Jean L’Ortye, directeur van het gelijknamige bedrijf, liet zich inspireren door zijn medewerking aan de bietencampagne. ‘Die modal shift, waarmee al twee jaar op rij meer dan 8000 vrachtwagenladingen op de snelwegen in Zuid-Nederland worden vermeden, was enorm succesvol. Dus na drie jaar praten over dit project, was het tijd voor actie.’

Volgens L’Ortye is het vervoer van afval per schip wel duurder. ‘Maar dat ligt niet aan het schip. We weten ook nog niet precies wat de operationele kosten zullen zijn, daarvoor zijn we nog aan het turven en meten.’

Wel heeft het bedrijf een financiële bijdrage gekregen van de Topsector Logistiek.

Op naar 40% per schip

Jan-Karel Konings, procesmanager bij de provincie Limburg, ziet de proef als een startschot voor een veel grotere beweging door het hele land. Gehoopt wordt dat in de toekomst bijna 40% van al het huishoudelijk afval per schip kan worden afgevoerd naar energiecentrales. ‘We zien vandaag de eerste contouren voor een reststromen-terminal in Limburg. Daarvan moeten er in de toekomst vijf of zes komen.’

De voordelen zijn groot, aldus de initiatiefnemers. ‘Minder files, minder CO2, en een oplossing voor het chauffeurstekort. Een schipper doet het werk voor 50 tot 60 vrachtwagenchauffeurs.’

Met deze modal shift kan 1,7 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar worden voorkomen. ‘Aanbestedingen voor afvalvervoer vanuit de gemeentes moet niet meer alleen op de prijs aankomen. We moeten bezig met duurzaamheid. En duurzaam vervoer op lange afstanden doe je het best met de binnenvaart’, aldus Konings.

Balen monitoren

Tijdens de proef blijven zo’n 200 balen achter op het terrein van L’Ortye. Die worden gemonitord op temperatuur en stank. Door het afval luchtdicht te verpakken wordt het namelijk mogelijk flexibel om te gaan met een dynamische vraag naar energie. ‘In de zomer is er minder vraag naar energie. Dan kunnen we de balen opslaan, totdat er meer vraag is vanuit de energiecentrale.’

Langetermijncontracten

Om van de nieuwe logistiek een succes te maken is wel wat nodig vanuit de regionale overheden. De pilotpartners hopen dat de provincie Limburg het voortouw wil nemen voor afvalvervoer over water. Niet alleen moet duurzaamheid voorop staan in het aanbestedingsproces, ook moeten er langere contracten komen voor de vervoersstroom. Nu duren contracten voor afvalvervoer hooguit vier jaar, maar dit moet minimaal zes tot acht jaar worden, vinden de samenwerkende partijen.

Energieproducent RWE

Ook energieproducent RWE neemt deel aan de proef en is ook op andere fronten bezig met de verplaatsing van afvalstromen naar het water. Daarvoor moeten onder meer ‘boathouses’, overdekte losfaciliteiten, worden gebouwd. Een daarvan moet in de haven van Buggenum komen, maar er wordt ook gesproken over een locatie bij Moerdijk.

Schepen voeren de balen afval bij RWE aan, die het afval versnippert tot pallets ter grootte van een duim. Die pallets gaan vervolgens per schip naar Chemelot in Geleen, waar ze worden verbrand voor energie-opwekking.

Aanbesteding

Fransbergen leverde weliswaar het schip voor de proef. Maar dat betekent niet dat Fransbergen ook het uiteindelijke vervoerscontract krijgt. Daarvoor zal het bedrijf zich moeten inschrijven voor de tender als deze geopend wordt, bevestigt directeur Wilmer Fransbergen. De aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting in december 2022 geopend.

Massa is kassa

De meewerkende partijen zien de proef als een succes als overheden bereid zijn het te omarmen. ‘De overheden moeten duurzaamheid zwaarder laten wegen. En er moet meer massa in tonnen per schip worden vervoerd. Hoe meer tonnen, hoe goedkoper deze ladingstroom zal worden’, aldus L’Ortye.

‘Een binnenvaartschip verbruikt 70% minder energie per eenheid dan een vrachtwagen. Je verbruikt dus minder energie om ergens anders energie op te wekken’, concludeert Konings.

