Schippers hadden vlak voor dodelijke aanvaring marifooncontact

Ongeluk

De schippers van snelboot Tiger en watertaxi Stormloper, die vrijdag elkaar ramden op de Waddenzee, wisten beiden dat ze elkaar gingen passeren in de vaargeul van het nauwe Schuitengat. Dat meldt de Leeuwarder Courant op basis van een analyse van het marifooncontact tussen de Tiger, de Stormloper en de verkeersdiensten op de Brandaris en Harlingen. Het terugluisteren van marifooncontact is mogelijk via openbare online bronnen, die de krant raadpleegde.