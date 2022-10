Duiker overlijdt bij werkzaamheden aan Stevinsluizen

Een duiker is woensdag 26 oktober overleden, nadat hij onder water vast was komen te zitten bij werkzaamheden aan de Stevinsluizen nabij Den Oever. Collega-duikers die betrokken waren bij de werkzaamheden, en duikers van de brandweer wisten hem nog wel op de kant te krijgen, maar reanimatie mocht niet meer baten.

De duikers was in opdracht van bouwconsortium Levvel onder water werkzaamheden aan het uitvoeren. ‘Hij kwam hierbij vast te zitten’, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Nederland Noord. ‘Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onduidelijk, maar politie en Inspectie SZW doen onderzoek.’

De andere duikers wisten de man nog wel boven water te krijgen. Hij werd vervoerd naar het ziekenhuis, maar ‘helaas mocht reanimatie niet meer baten’, meldt Rijkswaterstaat op haar website. ‘Zolang het onderzoek door Inspectie SZW naar de toedracht niet is afgerond, kunnen wij en het bouwconsortium Levvel op dit moment geen verdere mededelingen doen.’

Levvel, gevormd door BAM, Van Oord en Rebel, versterkt in opdracht van Rijkswaterstaat de Afsluitdijk. ‘Onderdeel daarvan is het versterken van de bestaande sluizen en er komen nieuwe spuisluizen’, meldt het consortium op haar website. De overleden duiker werkte aan een nieuwe spuisluis voor de Stevinsluizen.

