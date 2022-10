Mosselkotters buitenom terug naar Zeeland

De laatste maanden is er voor Zeeuwse mosselkotters volop gelegenheid om vanaf de Waddenzee buitenom terug te varen naar de Oosterschelde. Dat is aanzienlijk sneller dan via de binnenwateren.

Onlangs verlieten de YE-30 Oosterschelde en de YE-161 Dingenis Maria bijna gelijktijdig Den Helder om langs de Zuid- en Noord-Hollandse kust naar de Roompotsluis te stomen. De beide mosselkotters hadden een tijdje bij de sluis in Den Helder gelegen om zoetwater in te nemen om daarmee de zeesterren de das om te doen. Zeesterren verstikken de mosselen en tasten dus de lading aan.

De beide mosselkotters zetten niet lang na passage van de Moormanbrug in Den Helder de vaart erin. Nog voor het passeren van vuurtoren Lange Jaap was de YE-161 haar plaatsgenoot al voorbijgegaan. De mosselkotter van Zoeteweij Mosselkweek BV arriveerde beduidend eerder bij de Roompotsluis. Om brandstof te besparen deed schipper Dhooge van de YE-30 het rustiger aan en ging een paar uur later door de sluis. Na het verzaaien van halfwasmosselen lagen beide mosselkotters op de dag voor het weekend weer afgemeerd in de haven van Yerseke.

