Maersk Rio Madeira op drift voor kust Australië

Het containerschip Rio Madeira (5900 teu) van Maersk is als gevolg van een elektrische storing bijna 40 uur lang vrijwel stuurloos geweest voor de zuidoostkust van Australië. Het schip had 3380 containers aan boord, waarvan 126 met gevaarlijke stoffen. In de bunkers zat ruim 3000 ton zware stookolie en 263 ton gasolie.