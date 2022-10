Anton van Megen wil met eigen voorstel ‘gedrocht van Vaartijdenwet’ voorkomen

'24 uur per dag inzetbaar'

Een schip wordt niet moe en is dus 24 uur per dag inzetbaar. Samen met digitalisering is dat de basis van het voorstel van oliehandelaar Anton van Megen voor modernisering van de Vaartijdenwet. Aanpassing aan de huidige omstandigheden moet leiden tot een betere inzet van zowel schip als bemanning, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.