Kurkdroge zomer zorgt voor run op Flex Tunnels

Systeem heeft voordelen bij lage en normale waterstanden

De voor dubbelschroevers ontwikkelde Flex Tunnel verbetert de aanstroming naar de schroeven wanneer deze schepen bij lage waterstanden met zeer weinig diepgang moeten varen. Wanneer ze bij normale waterstanden met voldoende diepgang varen, worden de tunnels ingeklapt. In vergelijking met een conventioneel tunnelsysteem zorgt het inklappen voor vermindering van de weerstand en verbetering van de aanstroming van water naar de schroef. ‘Binnenvaartschepen hebben het merendeel van de tijd voldoende diepgang (schroeven geheel onder water) om zonder tunnelsysteem te kunnen varen’, zegt Van Zon.

Wanneer een schip wel met weinig diepgang vaart, worden de Flex Tunnels uitgeklapt, waarbij ze met de achterzijde aansluiten op de straalbuis. Daardoor kan er geen lucht worden aangezogen door de schroeven. Dan verbetert de aanstroming zo sterk, dat de efficiëntie van de schroeven zeker 15% stijgt. ‘Met de Flex Tunnel is er qua diepgang ongeveer 25% van de schroefdiameter te winnen’, zegt Van Zon. ‘Het uitrekenen van de minimale vaardiepte van een schip is dus altijd een stukje maatwerk.’

Laagwaterrompen

Er is veel onderzoek gedaan naar de meest optimale rompvorm voor binnenvaartschepen om bij laagwater nog goed uit de voeten te kunnen. ‘Door te kiezen voor schroeven met een relatief kleine diameter kan een dubbelschroefs 110- of 135-meterschip met een goed ontworpen vaste tunnel ook nog goed in ondiep water tot 1,20 meter varen, en voldoende lading vervoeren’, zegt Van Zon. ‘Bij normale waterstanden is die tunnel echter minder efficiënt. Wanneer dat 10 maanden per jaar het geval is, heb je er 10 maanden last van. En de brandstofprijzen zijn momenteel hoog.’

In Nederland, België en Duitsland is de vraag naar binnenvaartschepen die bij lage waterstanden goed presteren sterk toegenomen. ‘RensenDriessen is bijvoorbeeld ontzettend succesvol met de MoneyMaker 1.2 en de 3.0 tankerseries’, zegt Van Zon. ‘Door het uitgekiende ontwerp nemen deze schepen meer lading mee tijdens laagwater.’

Geschiedenis

DMC (voorheen Van Der Velden Marine Systems) bracht de Flex Tunnel in 2011 op de markt. Het concept was bedacht en ontwikkeld is door het Entwicklungszentrum für Schiffstechnik DST in Duisburg. Het systeem werd daar in 2010 op een schaalmodel getest. De bij het onderzoek betrokken binnenvaartondernemers Wolf Rickert en Bernd Wassman verwachtten destijds dat periodes van laagwater rond 2030 frequent zouden voorkomen. Het lijkt er nu op dat dit al eerder het geval is.

De uit een schippersfamilie komende onderzoeksleider Joachim Zöllner, ingenieur bij DST, toonde destijds aan dat het inklappen van de tunnelwanden of -vleugels de schroefwerking verbeterde bij voldoende diepgang. ‘Het vergemakkelijkt de aanstroming van water via de zijkanten. Wanneer een binnenvaartschip diep ligt, zit er vaak te weinig water tussen het vlak en de rivierbodem. Het water stroomt dan vanaf de zijkanten, om de tunnels heen, naar de straalbuizen, omdat er onder het vlak te weinig water staat.’

Uit sleeptesten in het proefbassin van DST bleek dat, wanneer er één meter water onder het vlak staat, er onder het voorschip nog wel wat water naar achteren stroomt, maar dat er, bij een snelheid van 15 kilometer, vanaf het middenschip al geen water meer naar achteren stroomt. ‘Dan zie je tijdens testen dat de stromingsdraadjes rechtop staan en staat het water dus stil ten opzichte van het bodemvlak van het schip’, aldus Zöllner destijds in Schuttevaer. ‘Het water stroomt met het vlak mee. Met 40 centimeter water onder het bodemvlak, was er vanaf een snelheid van acht kilometer al geen stroming naar achteren meer te zien.’

Koproersysteem RMS

Het varen met geringe diepgang in ondiep water heeft ook effect op de bestuurbaarheid van een binnenvaartschip en beïnvloedt bij de daarop aangepaste scheepsontwerpen de keuze van het besturingssysteem. ‘Met weinig diepgang word je met een beetje zijwind al opzij geblazen’, zegt Van Zon. ‘Dat heeft geleid tot een revival van het oude Van der Velden Rotor Manoeuvreer Systeem (RMS), een actief koproersysteem.’

Het RMS koproer stuurt met behulp van een (hydraulisch uitschuifbare) snel roterende cilinder onder de boeg. Door deze rotatie ontstaat in het langsstromende water een drukverschil tussen de stuur- en bakboordkant van de cilinder met een zijwaartse lift- of stuwkracht (het Magnuseffect). Door de draairichting te veranderen kan de cilinder de kop van het schip naar stuur- of bakboord trekken. ‘Het systeem is in slechts een halve dag te plaatsen en verbruikt weinig energie’, zegt Van Zon. Het houdt de kop recht, zodat je niet hoeft te compenseren met de hoofdroeren. Die kunnen dan recht blijven staan. Met dit systeem kun je het schip op stroom ook stilliggend kop voor houden.’

De rotor van het RMS 2000V koproer zakt maximaal 1,20 meter onder de kop van het schip en is vanaf 60 centimeter traploos instelbaar. Het systeem is onder meer geïnstalleerd in twee 135-metertankers van Universe Shipping van het Moneymaker 3.0 type en in de nieuwe tanker Myriam (135 x 17,50 meter) van Henk de Vries.

Koppelverbanden Rhenus

Ook twee in aanbouw zijnde koppelverbanden die Den Breejen Shipyard voor Rhenus PartnerShip GmbH & Co.KG bouwt krijgen een RMS-systeem. ‘Ze worden gecombineerd met een Flex Tunnelsysteem en het traditionele Van der Velden drie-roerensysteem’, zegt Van Zon. ‘Met kleinere schroeven en straalbuizen biedt een twee-roerensysteem te weinig roeroppervlakte om zo’n schip goed op koers te houden en wordt het onrustig. Met drie roeren is dat niet het geval, omdat er eenvoudig gezegd meer roeroppervlakte is. Dit verbetert de koersvastheid en de manoeuvreerkracht aanzienlijk.’

Van Zon verwacht niet dat de vraag naar op lage waterstanden geoptimaliseerde binnenvaartschepen voor de Rijnvaart tot nieuwe overcapaciteit leidt. ‘Dit jaar zijn zeker 15 droge-ladingschepen verkocht en naar de Donau gebracht. Die schepen moeten wel worden vervangen en ook de milieuwetgeving speelt hierin een rol.’

