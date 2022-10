Schippers rederij Noordgat redden vier opvarenden van zinkende Stormloper

‘Dit is niet niks.’ De rederij houdt zich zowel bezig met het bergen van schepen als met aan hulpverlening ‘in de ruimste zin des woords’. Medewerkers van het bedrijf rukten uit en troffen op de romp van de watertaxi vier mensen aan. ‘Die hebben we snel aan boord genomen.” De watertaxi is daarna versleept naar ondieper gebied zodat hij niet nog verder kon zinken. ‘Wij hebben onze uiterste best gedaan. Hopelijk vinden ze twee vermisten snel.’

‘De Skua is al eerst de haven uitgecrost met vier bemanningsleden. Op zee troffen zij een al half onder water drijvende Stormloper aan. ‘Eén persoon zat boven op de punt en drie personen klampten zich er wat aan vast. Ze waren nat, koud en gewond. We zijn met een overlevingspak het water in gegaan. We hebben de watertaxi doorzocht, maar er zat niemand meer in,’ zei Smit tegen Omroep Fryslan op de radio.

‘Op de Skua zit een reddingsplatform achterop, dat we kunnen laten zakken. Toen alle vier aan boord waren, zonk het schip. ‘Het lukte nog net om een touw vast te maken aan de boot. We hebben de watertaxi uit de geul getrokken, de zandbank op. Gelukkig kwam hij rechtstandig boven water.’ Twee verpleegkundigen die toevallig aan boord van de Tiger waren zijn bij ons aan boord gekomen. De personen die wij gered hebben, waren zwaargewond. Ze hebben echt een klapper gemaakt.’

Later heeft een ander schip van rederij Noordgat een andere vermist uit zee gehaald die door de helikopter. ‘Dat was met de Typhoon (een rhib), we hebben deze persoon nog gereanimeerd.’

De aanvaring vond iets na 07.00 uur plaats. Aan boord van de snelboot van rederij Doeksen zaten 21 passagiers en zes bemanningsleden, hier is niemand gewond geraakt.

Burgemeester Caroline van de Pol van de gemeente Terschelling noemt het bootongeluk waarbij een snelboot en een watertaxi vrijdagochtend bij Terschelling in aanvaring kwamen een ‘ontzettend verdrietige situatie en een ‘vreselijk ongeval’. ‘Ik leef als burgemeester van Terschelling enorm mee’, zegt ze in een videoboodschap op de website van de gemeente.

Ook zegt de burgemeester nog niet alle informatie ‘die we willen geven’ door te kunnen geven, omdat nabestaanden nog op de hoogte gesteld moeten worden. Ook moet alle feitelijke informatie nog geverifieerd en gecheckt worden’, zegt ze. ‘Zo snel als er meer duidelijk is, kom ik daar zeker op terug.’