Overslag Rotterdam vrijwel gelijk aan vorig jaar

Impact Rusland groot

De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden vrijwel gelijk gebleven aan dezelfde periode een jaar eerder. In totaal werd 351 miljoen ton in de haven verhandeld, een stijging van 0,3%. Kolen (+24,8%) en LNG (73,8%) zijn flink gestegen, als alternatief voor Russisch aardgas. De containeroverslag is met 8,6% gedaald door het wegvallen van Russische containers.