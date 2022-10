Kustwacht: kans dat vermisten aanvaring nog leven heel klein

Meerdere doden

De kans dat de twee vermisten na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi bij Terschelling nog in leven zijn, is heel klein, zegt een woordvoerder van de kustwacht. Het Kustwachtcentrum baseert deze aanname onder meer op de lage temperatuur van het zeewater en het afgezochte gebied. De zoekactie is dan ook gestaakt. Kort na 13:00 uur werden de laatste zoekslagen gemaakt.