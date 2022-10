Luik- en deurafdichting specialiteit van Cargo Care Solutions

Wereldwijd actief

Cargo Care Solutions (CCS) in Barendrecht is vanuit zes vestigingen wereldwijd actief om scheepsluiken en -deuren, deepwell-pompen en hydraulische installaties te onderhouden of repareren. Het bedrijf bracht onlangs de UltraPad voor pontonluiken op de markt en signaleert een toenemende vraag naar upgrading van deze luiken om ze zwaarder te kunnen belasten.